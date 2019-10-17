أطباء يكشفون علاقة ارتفاع الكوليسترول بالضعف الجنسي

وكالات(صدى):

يعد تصلب الشرايين -ضيق الأوعية الدموية- من الأسباب الرئيسية للضعف الجنسي وتحديدًا ضعف الانتصاب، وهناك بعض المشكلات الصحية التي تسبب ذلك وعلى رأسها ارتفاع الكوليسترول في الدم.

أوضح العديد من الأطباء أن هناك علاقة بين الضعف الجنسي وارتفاع الكوليسترول في الدم بما يعرف ذلك بفرط الكوليسترول حيث أدي ذلك إلى اكتشاف بعض أدوية خفض الكوليسترول في علاج الضعف الجنسي .

ويعتبر الستاتين أحد الأدوية التي تستخدم في علاج الكوليسترول وبالتالي تحسين الانتصاب بعد علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم فهو أفضل الأدوية المساهمة في علاج الضعف الجنسي، كما يساعد على خفض نسبة الدهون، حيث نصح الأطباء بالتوقف عن تناول الدواء فور التغلب على مشكلة ضعف الانتصاب.

وأكد الأطباء، أن تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول لن يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم، كما تشير العديد من الدراسات أن تناول النظام الغذائي الصحي خاصة الأسماك يساعد في تحسين أعراض المرض مثل الروبيان والمحار والفواكه مثل التفاح والعنب والفراولة والأفوكادو، الخضراوات مثل الطماطم والقرنبيط والسبانخ والبصل، المكسرات مثل اللوز.

كما يوجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها مثل الأطعمة الغنية بالدهون الغير مشبعة كالبيتزا، الأطعمة المصنوعة، بعض الزيوت النباتية، اللحوم المصنعة، بالإضافة إلى أن نقص فيتامين ب 12 المزمن يعتبر أحد أسباب الضعف الجنسي لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية ب 12.