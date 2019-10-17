بالفيديو.. فرار الحوثيين أمام الجيش اليمني في حجة

فهمي محمد(صدى):

فشلت قوات الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان، إن ” الميليشيات الحوثية تنتحر لليوم السابع على التوالي، حيث شنت هجومها الأول يوم الجمعة الماضية في كل محاور الجبهة وتم التصدي للهجوم، وسقط عشرات القتلى من الميليشيات بعد أن انكسروا مخلفين جثث قتلاهم، فضلا عن أسر عدد منهم “.

وأضاف البيان عن مصدر عسكري أن الميليشيات عاودت هجماتها بأنساق عديدة وحشود بشرية كبيرة طوال الأسبوع دون أن تحقق أي اختراق في مواقع الجيش.

وأكد أن قتلى الميليشيات بالعشرات في كل محاور المنطقة من محور عبس جنوبا مرورا بحيران ومستبأ شرقا إلى حرض شمالا.