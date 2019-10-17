ميسي يرفض نصيحة رونالدو.. ويُعلق على موعد اعتزاله

نواف السالم(صدى):

تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد نادي برشلونة الإسباني، عن المدة الباقية له في الملاعب، رافضًا نصيحة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن برشلونة.

وقال خلال حوار مع صحيفة «ماركا» ردًا على نصيحة رونالدو: «الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة أبدًا للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، برشلونة، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدًا».

وتابع:« دائمًا على يقين بتحقيق الأهداف في هذا النادي، بدلًا من البحث عنها في أي نادٍ آخر».

وعن المدة المتبقية له في الملاعب، قال : «سأكتشف ذلك بمرور الوقت، وحينها سأكون أول من يعلن أنني لست قادرًا على الاستمرار.. بمرور السنين سأجد هذا القرار».