«حقوق الإنسان»: أوقات يُمنع فيها تبليغ المدعى عليه من قبل الجهة المختصة
أوضحت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الأوقات الثلاثة التي يُمنع فيها تبليغ المدعى عليه من قبل الجهة المختصة.
وقالت الهيئة إن من حق المدعى عليه حال رفع دعوى مستعجلة ضده لمنعه من السفر أن يحصل على تعويض مناسب يحدده القاضي لما لحق به من أضرار، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وأضافت الهيئة أنه يمنع تبليغ المدعى عليه في مكان إقامته قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية.
وتابعت الهيئة أنه من حق المدعي والمدعى عليه أن تسمع المحكمة خصومتهما، خارج اختصاصها المكاني، طالما حضرا من تلقاء نفسيهما، وأن تنظر المحكمة في خصومتهما حتى وإن حضرا في غير وقت الجلسة المحددة ما أمكن ذلك.
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