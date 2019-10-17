تأجيل فتح باب التقديم على وظائف «الشؤون الإسلامية»

فاطمة المالكي(صدى):

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالوزارة.

وقالت في بيان مقتضب لها: «إشارة إلى الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالوزارة، وبعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية فقد تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق».

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، إذ كان من المقرر أن يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية:هنــــــــا.