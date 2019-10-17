سما المصري تعتزل « السوشيال ميديا » : « هتوحشوني »

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية سما المصري، عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف مراجعة حساباتها والعودة بشكل جديد.

ونشرت صورة وهي تعطي ظهرها لمتابعيها، قائلة: ” محتاجة أبعد شوية أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فالصو مايستهلوش أي حاجة عملتها عشانهم “.

وأضافت : ” لو بعدت عن الفانز بتوعي شوية اعذروني، وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وأعرف بعد كده أختار الناس اللي هاعرف أقعد معاهم “.

وكانت سما المصري قد أثارت في الآونة الأخيرة استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات شبه عارية.