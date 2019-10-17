بعد ولادتها 44 طفلا .. اطباء يمنعون « المرأة الأكثر خصوبة في العالم » من الإنجاب

كامبالا(صدى):

لجأ مجموعة من الأطباء ، إلى استئصال رحم سيدة أوغندية تٌدعى ” مريم ناباتانزي، البالغة من العمر 40 عاما ” ، لمنعها من إنجاب المزيد من الأطفال بعد إنجابها 44 طفلا وهي في سن السادسة والثلاثين.

وتعاني مريم من حالة وراثية نادرة جعلتها تنجب مجموعات من التوائم، 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات من التوائم الثلاثية، و6 مجموعات من التوأم الثنائي، ليصبح عدد أبنائها 44 طفلا، ما جعل السكان المحليين يطلقون عليها لقب “المرأة الأكثر خصوبة في العالم”.

وبعد مرور عام واحد على زواجها، وهي في سن 12 عاما فقط، أنجبت مريم من زوجها البالغ من العمر حينها 40 عاما، توأمها الأول، ثم تبعتها بقية الولادات، حتى أنها أنجبت ذات مرة مجموعة من 6 توائم، لكنهم ماتوا جميعا بعد الولادة ، وعقب وفاة عدد من أطفالها، أحصي العدد الإجمالي من الإحياء حاليا 38 طفلا.

وحذر الأطباء الأم من أن وسائل تحديد النسل مثل حبوب منع الحمل، يمكن أن تسبب لها مشكلات صحية خطيرة لأن حجم مبيضيها كبيران بشكل غير عادي، وهو غالبا الأمر الذي جعلها تستمر في حالات الولادة الفريدة.

وقالت “المرأة الأكثر خصوبة في العالم”: “قضيت كل وقتي في رعاية أولادي والعمل على كسب بعض المال”، فهي تعمل الآن في مجالات عديدة بينها الخياطة وتصفيف الشعر، فضلا عن كونها أخصائية في المداواة بالأعشاب، ما يوفر لها المال الكافي لتربية أطفالها وإطعامهم وسداد رسوم دراستهم خاصة بعد أن هجرها زوجها هي وأولادهما منذ 4 سنوات .