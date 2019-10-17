غريفيثس: أشكر ولي العهد لجهوده في دعم مباحثات السلام اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على دعم مباحثات السلام اليمنية.

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قائلًا : أشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهوده في دعم مباحثات السلام اليمنية.

في حين شكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مارك لوكوك، المملكة على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.