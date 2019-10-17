انطلاق رالي القصيم بالمرحلة الاستعراضية

بريدة(صدى):

انطلقت المرحلة الاستعراضية في رالي القصيم، في مركز وهطان جنوب مدينة بريدة، بمسافة 3.5 كيلومتر عند الساعة 3:30 عصر اليوم بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين،

وسيستمر الرالي لمدة يومين، يخوض خلالها المشاركون غداً المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كيلومتر، تنطلق من أم سدرة، بينما تُقام المرحلة الخاصة الثالثة يوم السبت، ومسافتها 200 كيلومتر، تنطلق من الشماسية، ويُقام عقب انتهائها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين.

وتستقطب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ” رالي القصيم ” بمدينة بريدة، محبي رياضة الراليات بالمنطقة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة أكثر من 90 سائق من 34 دولة.

يذكر أن السباق بعـد من أبرز سباقات التحمل والسرعة، التي تتكون من عدة مراحل مختلفة المسافات، ويتم احتساب الفائز بسباق الرالي بعد تجميع نتائج كل مراحله على أساس الوقت الذي تم إنجازه بين كل مرحلة وأخرى، وتضاف عدة نقاط على السائق في حال ارتكابه أية مخالفات، ويربح السباق السائق الذي يسجل أسرع وقت، ويحصل على أقل عدد من النقاط طوال مراحل السباق.