أول سعوديتين متخصصتين في التدريب الرياضي بالمملكة
أصبح الشقيقتان إيمان وريم طارق كيال، أول سعوديتان تأهلا للعمل بشكلٍ أكاديمي في مجال تدريب ” المدربات ” بعد الحصول على شهادات متعددة.
ويمثلا إيمان وريم في هذا المجال الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في برنامج شركة ليزمان النيوزلندية العالمية المتخصصة في حصص تدريب الرياضة الجماعية jx classis.
ويذكر أن الفتاتين الشقيقتين هن ابنتا لاعب الأهلي ونائب رئيس النادي سابقًا طارق كيال وبدءا في ممارسة الرياضة من خلال العمل في التدريب الشخصي والجماعي في الهواء الطلق حيث توجه ريم النصح للمدربات بأن تحب عملها وتتقنه كي ترى انعكاس ذلك على المتدربات.
ومكنت الشهادات الحاصل عليها الشقيقتان من ممارسة مهنة البوت كامب – التدريب في الهواء الطلق – لأول مرة في المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84820 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدكم .. الأختين الشقيتين ..
,, نسأل الله العفو والعافيه والصلاح والهداية لنا ولذرياتنا وكافة المسلمين .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43902 ] نشر منذ 50 دقيقة
كل انسان يمثل نفسه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43902 ] نشر منذ 50 دقيقة
كل انسان يمثل نفسه.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 40 دقيقة
مقدمة ابن خلدون/الفصل الثالث و العشرون في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه و نحلته و سائر أحواله و عوائده>حديث….. لتتَّبعُنَّ سَننَ من كان قبلَكُم حذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخَلوا جُحرَ ضبٍّ لدخَلتموهُ قالوا يا رسولَ اللهِ اليهودُ والنَّصارَى قال فمَنْ