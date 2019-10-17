أول سعوديتين متخصصتين في التدريب الرياضي بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

أصبح الشقيقتان إيمان وريم طارق كيال، أول سعوديتان تأهلا للعمل بشكلٍ أكاديمي في مجال تدريب ” المدربات ” بعد الحصول على شهادات متعددة.

ويمثلا إيمان وريم في هذا المجال الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في برنامج شركة ليزمان النيوزلندية العالمية المتخصصة في حصص تدريب الرياضة الجماعية jx classis.

ويذكر أن الفتاتين الشقيقتين هن ابنتا لاعب الأهلي ونائب رئيس النادي سابقًا طارق كيال وبدءا في ممارسة الرياضة من خلال العمل في التدريب الشخصي والجماعي في الهواء الطلق حيث توجه ريم النصح للمدربات بأن تحب عملها وتتقنه كي ترى انعكاس ذلك على المتدربات.

ومكنت الشهادات الحاصل عليها الشقيقتان من ممارسة مهنة البوت كامب – التدريب في الهواء الطلق – لأول مرة في المملكة.