«حساب المواطن» يرد على مطلقة تعول 4 أبناء بعد توقف الدعم عنها  

حمود العنزي(صدى):

أكد حساب المواطن على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة عند التسجيل بحسب كل حالة حتى يتم صرف الدعم بعد انطباق باقي معايير الاستحقاق.

وورد لخدمة المستفيدين من البرنامج سؤال من مطلقة تعول 4 أبناء توقف عنها الدعم، فأجاب: في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” ولديك تابعان لا بد من إرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان ” حتى يتم صرف الدعم بعد انطباق باقي المعايير.

وأبان حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.