النيابة العامة: سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة أن حق ملكية السيارات مُصان شرعاً ونظاماً، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، كما امتدت هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وماهو بداخلها، و الإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبموجب ذلك يوقف كل من سرق سيارة أو جزء منها أو سرق من داخلها حتي لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية.