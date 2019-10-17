الأهلي المصري: نرفض خوض أي لقاء قبل مواجهة الزمالك

طلال الغامدي(صدى):

أكد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الخميس، أن فريقه الأول لكرة القدم، لن يخوض أي مباراة في الدوري قبل أن يخوض مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، موضحا أن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والإفريقية.

ولفت الأهلي في بيانه، إلى أن هذا القرار جاء بعدما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه، عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس، وحرصاً على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شهده الموسم الماضي من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

وشدد الأهلي في بيانه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، كم أعلن اتحاد كرة القدم، عن رفض في البيان ذاته وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.