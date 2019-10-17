بالصور..مواصفات أولى سيارات فولفو التي تعمل بالكهرباء بالكامل

واشنطن(صدى):

أطلقت الشركة السويدية “فولفو” ، أول سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل “إكس سي 40 ريتشارج” خلال حدث عقد في لوس أنجلوس أمس الأربعاء، كجزء من جهودها لتقليل بصمتها الكربونية.

وتعد تلك السيارة النسخة الجديدة التي تعمل بالبطارية من السيارة متعددة الأغراض الصغيرة “إكس سي 40″، ووفقًا للاختبارات الأوروبية لمدى القيادة، فستكون قادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر بشحنة واحدة.

وتعمل “إكس سي 40 تشارج” بمحركين كهربيين بقوة إجمالية تصل إلى 408 أحصنة، وستتوافر في الولايات المتحدة لاحقًا في 2019.

وتضم السيارة مجموعة من تقنيات مساعدة السائق التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ومن الداخل يتوافر بها نظام تحكم من خلال شاشة تعمل باللمس من أجل الترفيه والمزايا الأخرى التي تم تطويرها بالتعاون مع “جوجل”.