بالفيديو.. ثعبان يخنق عاملا بعدما التف حول عنقه 

نيودلهى (صدى):

أظهر مقطع فيديو ثعبان يخنق عامل في إحدى الولايات جنوب الهند، وعندما أجبر الثعبان للدخول في كيس التف الثعبان بسرعة على جسد العامل وصولاً إلى عنقه.

وهرع زملاء العامل لمساعدته وبالفعل تمكنوا من تحرير عنق زميلهم من الثعبان قبل أن يخنقه، وعلى الفور تم نقل العامل إلى المستشفى وعولج من آلام في الرقبة ثم خرج بعد ذلك.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم تسليم الثعبان للمسؤولين في الولاية الهندية، بدورهم أطلقوه مرة أخرى في البرية.