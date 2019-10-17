بالفيديو.. الحوثيون يثيرون السخرية لـ استدعائهم ترامب وأوباما بتهمة الإرهاب

فهمي محمد(صدى):

قامت إحدى محاكم صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران، بإصدار إعلانًا قضائيًا يطالب الرئيسين الأمريكيين ” أوباما وترامب ” لحضور محاكمتهما في اليمن.

وتفصيلآ، منحت المحكمة ” أوباما وترامب ” شهرًا للمثول أمام هيئة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وذلك بتهمة الاشتراك في قتل القيادي الحوثي السابق صالح الصمادي.

وتحول ” الخبر ” إلى مادة للسخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستحالة تنفيذه.