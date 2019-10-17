بالفيديو.. الحوثيون يثيرون السخرية لـ استدعائهم ترامب وأوباما بتهمة الإرهاب
قامت إحدى محاكم صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران، بإصدار إعلانًا قضائيًا يطالب الرئيسين الأمريكيين ” أوباما وترامب ” لحضور محاكمتهما في اليمن.
وتفصيلآ، منحت المحكمة ” أوباما وترامب ” شهرًا للمثول أمام هيئة المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وذلك بتهمة الاشتراك في قتل القيادي الحوثي السابق صالح الصمادي.
وتحول ” الخبر ” إلى مادة للسخرية بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستحالة تنفيذه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84788 ] نشر منذ 1 ساعة
انتظروا يستاجرون جيب شاص ويجونكم في محكمتكم …
مغرد[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 36 دقيقة
وانا اقول شفت ترمب را كب جيب بدون حذا ويوقل الموت لا امريكا الموت لا اسرا ئيل رايح اليمن هههههههههههههههههههههههههههههلا تعلمون ترمب وربى يموت ضحك واوالله يفضحكم يا اناس يا هوووو يا حوثى عندك عقل ههههههههههههههههههههههههه