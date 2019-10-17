مطالب بطرد قطر من الجامعة العربية بعد تأييدها الهجوم التركي على سوريا

القاهرة(صدى):

بعد تأييدها المنفرد للغزو التركي لسوريا وإجبارها مليوني سوري لاجئ على توطينهم قسراً في غير مناطقهم شرق سوريا ، زادت المطالبات بطرد قطر من الجامعة العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌعبرين عن سخريتهم من مزاعم إعلام قطر بأن تركيا غزت سوريا من أجل منع محاولة هجوم وشيك.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالبات بطرد قطر المتهمة قبل شهر بالتحريض على الفوضى في مصر خلال تواجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. كما أن قطر وتركيا الداعمتان الوحيدتان للانفصاليين الإخوان في طرابلس، العاصمة الليبية، بحسب “العربية”.

وركزت التعليقات ضد سياسات الدوحة الأخيرة ودعمها للجماعات المتطرفة المسلحة في سوريا وتأييدها للعدوان التركي على الأراضي السورية.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل ، “لا بد من طرد قطر من الجامعة العربية لأنها خططت ومولت إرهاب أردوغان في سوريا وتدعم الجماعات الإرهابية وتتحالف مع الفرس والأتراك والشياطين الإخوان والحوثية الإرهابية وحماس والقاعدة والحشد الشعبي، لم يعد لقطر مقعد بيننا”.

وأضافوا: قطر عدا أنها الدولة الوحيدة في الجامعة العربية التي ساندت الغزو التركي وتوطين السوريين قسراً رفضت كذلك سداد حصتها في ميزانية جامعة الدول العربية”.