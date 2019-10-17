بالصور.. وعد تشعل المواقع بإطلالة مثيرة

الرياض(صدى):

خطفت الفنانة وعد الأنظار وأشعلت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت صور لها بإطلالة مختلفة وساحرة .

وظهرت الفنانة وعد بملابس كاجوال بسيطة أظهرت رشاقتها وذوقها الرفيع ، لتحقق صورها 15 ألف إعجاب في فترة وجيزة .

وقالت “وعد ” تعليقاً عليهاا : “مساء الخير ومتجهة للنشاما الأردن لحفل الخيري بعمان بمسرح الأرينا مهرجان شبيب بكره الحفل والتذاكر سولد اوت ونشوفكم بكره ياحب”.

كما نشرت صور لها برفقة الأميرة سناء ومجموعة من سيدات المجتمع بالأردن ، معبرة عن امتنانها وسعادتها بمشاركة الحفل .