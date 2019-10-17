بالفيديو.. العرفج: «كل الناس مع قرار ضريبة مطاعم التبغ»

علي القحطاني(صدى):

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن كل الناس مع قرار ضريبة مطاعم التبغ⁩، ليصبح هناك مقاهٍ بـ”معسل” وأخرى بدون، وسط مطالب بتطبيق الضريبة على الشيشة فقط وليس على المكان عامة، كما طالب بأن تكون هناك آلية تنفيذ بجهات رقابية والجلوس مع أصحاب المشاريع لدراسة الموضوع بشكل أكبر.

وأشار العرفج في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن حفل الفرقة الكورية BTS خلال موسم الرياض جعلنا نعيد اكتشاف المجتمع.

وحول قضية تكريم المبدعين، أوضح إن الغرب يكرم المبدعين وهم أحياء ولكن هناك تكريم قد يحدث لآخرين بعد أن ماتوا كمدًا، موجها سؤالا:”هل أصبحنا لا نكرم المبدعين ولا نعرف قيمتهم إلا بعد أن يرحلوا؟!”.