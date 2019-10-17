بالصور.. بنتلي تبدأ إنتاج فلاينج سبير 2020 الجديدة

لندن(صدى):

بدأت شركة تصنيع السيارات بنتلي إنتاج فلاينج سبير 2020، حيث يتم تجميع السيارة الأكثر تطوراً بالشركة بواسطة فريق يضم 200 موظف بإنجلترا، والجدير بالذكر أنه تم بالفعل فتح باب الطلب المسبق للسيدان الفاخرة، على أن يتم تسليمها للعملاء في أوائل 2020.

تحصل السيارة على تصميم داخلي وخارجي فخم للغاية، فهي مصنوعة يدوياً من أجود المواد والأسطح، كما أنها تقدم مزيج أنيق بين الرياضية والفخامة، واستناداً إلى نفس منصة كونتيننتال GT الجديدة، فقد تم تزويد فلاينج سبير بمحرك W12 سعة 6.0 لتر مزدوج التوربو، يولد قوة 635 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أنها مزودة بنظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

وعلى الرغم من أن وزنها يقرب من 2.5 طن، إلا أن بنتلي تقول أن فلاينج سبير الجديدة هي واحدة من أسرع سيارات السيدان الفاخرة في العالم، حيث تتطلب 3.8 ثانية فقط للتسارع من 0 إلى 100 كم/س، وتصل سرعتها القصوى إلى 333 كم/س.

ومقارنة بسابقتها، فإن فلاينج سبير الجديدة تحصل على زيادة في طول قاعدة العجلات قدرها 130 مم، وتُترجم هذه المساحة إلى مقصورة ركاب واسعة للغاية، والتصميم الداخلي بالكامل يرتقي إلى مستوى اسم بنتلي، حيث إنه فخم ويحصل على مزايا قياسية مثل الشاشة الدوارة ثلاثية الجوانب، وفتحة السقف البانورامية، واستخدام موسع للجلود والخشب، ومساعد الرؤية الليلية، وشاشة العرض الأمامية.