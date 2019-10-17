يملك عائد سنوي 5 آلاف ريال ويريد معرفة قيمة الدعم.. «حساب المواطن يرد»

حمود العنزي(صدى):

أعاد برنامج حساب الواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن أي مصدر للدخل ومنه العائد السنوي من أجل حساب قيمة الدعم .

وأكد حساب المواطن اليوم الخميس أن العوائد السنوية من ضمن المصادر التي يجب الإفصاح عنها ، موضحاً أن تقدير قيمة الدعم يتوقف على نوع ومصدر الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم ، ويمكن الإفصاح عن العائد السنوي من خلال اختيار نوع الدخل ” غير ذلك “.

كما أوضح أنه يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال حاسبة الدعم التقديرية على الرابط : هنا

جاء ذلك في رد سريع على مواطن تساءل عن مدى احتساب العائد السنوي الذي يحصل عليه بقيمة 5000 ريال ، وطريقة معرفته لقيمة الدعم .