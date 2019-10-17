بالفيديو.. هلع بين طالبات ومعلمات مدرسة في مكة إثر احتراق عداد كهربائي

نايف السالم(صدى):

تعرض عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة للإحتراق صباح اليوم؛ مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات.

وتفصيلآ، لجأت الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق.

وقامت فِرَق الدفاع المدني بمباشرة موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي بعد علمهم بالحريق.