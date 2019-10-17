تليين السيارة الحديثة بعد الشراء.. خبراء يحسمون الجدل
يتساءل الكثيرون من أصحاب السيارات الحديثة عن مدى أهمية تغيير زيت المحرك بعد أول 1000 كم كالطريقة المعتادة بعد شراء السيارات الجديدة من أجل “تليين السيارة ” .
ويؤكد خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني أن تلك الخطوة كانت مطلوبة بالفعل في الماضي لضمان عدم حدوث تسريب جسيمات للزيت تسبب ظهور مشاكل في فلتر الزيت .
وأكدوا أن تلك الخطوة لم يعد لها مكان اليوم بعد التصميم الدقيق للسيارات الحديثة بما لا يسمح لأي تسريب حتى الـ 2000 كم الأولى ، كما تتميز فلاتر الزيت بجودة أعلى .
ومع ذلك حذر الخبراء من السير على عدد ملفات منخفض أو عال للمحرك لعدم الإضرار بالمحرك أو ناقل الحركة ، مع أهمية تطبيق التعليمات الإرشادية الخاصة بكل سيارة .
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