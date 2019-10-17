تليين السيارة الحديثة بعد الشراء.. خبراء يحسمون الجدل

برلين(صدى):

يتساءل الكثيرون من أصحاب السيارات الحديثة عن مدى أهمية تغيير زيت المحرك بعد أول 1000 كم كالطريقة المعتادة بعد شراء السيارات الجديدة من أجل “تليين السيارة ” .

ويؤكد خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني أن تلك الخطوة كانت مطلوبة بالفعل في الماضي لضمان عدم حدوث تسريب جسيمات للزيت تسبب ظهور مشاكل في فلتر الزيت .

وأكدوا أن تلك الخطوة لم يعد لها مكان اليوم بعد التصميم الدقيق للسيارات الحديثة بما لا يسمح لأي تسريب حتى الـ 2000 كم الأولى ، كما تتميز فلاتر الزيت بجودة أعلى .

ومع ذلك حذر الخبراء من السير على عدد ملفات منخفض أو عال للمحرك لعدم الإضرار بالمحرك أو ناقل الحركة ، مع أهمية تطبيق التعليمات الإرشادية الخاصة بكل سيارة .