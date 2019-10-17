  • الخميس 17

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. سفارة المملكة في مانيلا توضح أوضاع المواطنين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين

سفارة المملكة في مانيلا توضح أوضاع المواطنين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين

سفارة المملكة في مانيلا توضح أوضاع المواطنين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين
مانيلا(صدى):

أكدت سفارة المملكة بالفلبين على سلامة أوضاع المواطنين هناك ، وأن الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات لأبناء المملكة .

وقالت السفارة اليوم الخميس في بيان لها : تعلن السفارة بأن المواطنين السعوديين في جمهورية الفلبين لم يتعرضوا -ولله الحمد -لأي اضرار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين مؤخرا، كما ان السفارة لم تتلقى أي بلاغ من قبل اي مواطن .

وأرفقت السفارة بيان بجميع أرقام هواتفها لدى جمهورية الفلبين لتواصل المواطنين معها ، داعية الله تعالى أن يحفظ الجميع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84784 ] نشر منذ 47 دقيقة

الحمد لله على سلامة الجميع ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *