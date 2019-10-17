سفارة المملكة في مانيلا توضح أوضاع المواطنين بعد الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين
أكدت سفارة المملكة بالفلبين على سلامة أوضاع المواطنين هناك ، وأن الزلزال العنيف الذي ضرب الفلبين لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات لأبناء المملكة .
وقالت السفارة اليوم الخميس في بيان لها : تعلن السفارة بأن المواطنين السعوديين في جمهورية الفلبين لم يتعرضوا -ولله الحمد -لأي اضرار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين مؤخرا، كما ان السفارة لم تتلقى أي بلاغ من قبل اي مواطن .
وأرفقت السفارة بيان بجميع أرقام هواتفها لدى جمهورية الفلبين لتواصل المواطنين معها ، داعية الله تعالى أن يحفظ الجميع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84784 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمد لله على سلامة الجميع ..