أبرز متنزهات بمدينة الرياض تحوي بحيرات ونوافير مضيئة

علي القحطاني(صدى):

يُعد وادي حنيفة ومتنزه الملك عبدالله وغيرها ، من أشهر المتنزهات في مدينة الرياض ، حيث تضم العاصمة 596 حديقة وساحة بلدية بالقرب من الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، تهدف لتوفير متنفس طبيعي للسكان، وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري ، ومن ابرز المنتزهات التي تحتوي على بحيرات ونوافير مضيئة وتلال خضراء وملاعب للأطفال وممرات للمشاة :

وادي حنيفة:يعد وادي حنيفة بيئة تنزه مثالية تخلق متنفسًا طبيعياً لسكان مدينة الرياض وزوارها للاستمتاع بأجواء الطبيعة ، ويعتبر من أفضل أماكن التنزه لأحتواءه على الأشجار الكثيفة والمياه الجارية والمتنزهات الرائعة الممتدة على طول الوادي من الشمال حتى الجنوب لقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بأجواء الطبيعة.

منتزه الملك عبدالله:يتميز متنزه الملك عبدالله الذي يقع بحي الملز وسط العاصمة الرياض بتصميمه المبتكر للجلسات والمدرجات وممرات المشاة التي تربط بين جميع المرافق.ويشتهر المنتزه باحتوائه على أكبر نافورة تفاعلية راقصة في المملكة والتي تعدّ عامل جذب أساسيّ لجميع مرتاديه، ويعتبر أكبرالمتنزهات والحدائق الموجودة في المدينة حيث يمتد على مساحة 318 ألف متر مربع.

متنزه سد وادي نمار:يقع متنزه سد وادي نمار جنوب غرب العاصمة الرياض ويطلق عليه لقب “كورنيش الرياض”، ويحتوي على بحيرة تُعد أبرز معالم المنتزه ، ويضم المنتزه مسارات للمشي وممارسة الرياضة وممرات ترابية بين الصخور والأشجار والنخيل يصل طولها إلى ما يقارب 900 متر، وجسور للتنقل بين ضفتي البحيرة، ومرافق خدمية مجهزة وموزعة على امتداد المتنزه.

منتزه سلام:يمثل متنزه سلام أحد أكبر المتنزهات في مدينة الرياض، ويقع بالقرب من قصر الحكم التاريخي، حيثُ أقيمت الحديقة لتوفِّر متنفسًا طبيعيًّا يجمع بين الترفيه والجلسات العائليّة والمساحات الخضراء والمسطحات المائيّة والنوافير وملاعب الأطفال، وتمّ اختيار هذا المكان في قلب مدينة الرياض لما تمثّله المنطقة من بُعد تاريخي وسياسي وثقافي ، وتزيد مساحتها عن 312 ألف متر مربّع، ويحتوي الجزء الشمالي من المنتزة على مزرعة نخيل تضم نحو ألف نخلة.