  • الخميس 17

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. توفر 13 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة «فايرز» السعودية

توفر 13 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة «فايرز» السعودية

توفر 13 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة «فايرز» السعودية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” فايزر ” السعودية المحدودة عن توفر 13 وظيفة شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل في الشركة في محافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

• الوظائف

– وظيفي مندوب مبيعات طبية

• الوصف الوظيفي

– تمثيل الشركات كمندوبين لبيع السلع والخدمات الطبية والصيدلانية، وتكوين العلاقات مع العملاء والمحافظة عليها وفهم الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة، أما المهام الوظيفية فتتمثل في:

* زيارة العملاء.
* تحديد العملاء.
* الحفاظ على العلاقات.
* تقديم الحلول.
* عرض المنتجات.

• الشروط

– أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية اختصاص صيدلة أو ما يعادلها.

• مميزات العمل

– راتب 10000 ريال.
– مكافأة سنوية.
– عمولات.
– دورات تدريبية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 16/2/1441 هجري، من خلال الرابط التالي: هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *