توفر 13 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة «فايرز» السعودية
كشفت شركة ” فايزر ” السعودية المحدودة عن توفر 13 وظيفة شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل في الشركة في محافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
• الوظائف
– وظيفي مندوب مبيعات طبية
• الوصف الوظيفي
– تمثيل الشركات كمندوبين لبيع السلع والخدمات الطبية والصيدلانية، وتكوين العلاقات مع العملاء والمحافظة عليها وفهم الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة، أما المهام الوظيفية فتتمثل في:
* زيارة العملاء.
* تحديد العملاء.
* الحفاظ على العلاقات.
* تقديم الحلول.
* عرض المنتجات.
• الشروط
– أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية اختصاص صيدلة أو ما يعادلها.
• مميزات العمل
– راتب 10000 ريال.
– مكافأة سنوية.
– عمولات.
– دورات تدريبية.
وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 16/2/1441 هجري، من خلال الرابط التالي: هنا
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