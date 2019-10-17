توفر 13 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة «فايرز» السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” فايزر ” السعودية المحدودة عن توفر 13 وظيفة شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل في الشركة في محافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

• الوظائف

– وظيفي مندوب مبيعات طبية

• الوصف الوظيفي

– تمثيل الشركات كمندوبين لبيع السلع والخدمات الطبية والصيدلانية، وتكوين العلاقات مع العملاء والمحافظة عليها وفهم الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة، أما المهام الوظيفية فتتمثل في:

* زيارة العملاء.

* تحديد العملاء.

* الحفاظ على العلاقات.

* تقديم الحلول.

* عرض المنتجات.

• الشروط

– أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الحاصلين أو الحاصلات على شهادة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية اختصاص صيدلة أو ما يعادلها.

• مميزات العمل

– راتب 10000 ريال.

– مكافأة سنوية.

– عمولات.

– دورات تدريبية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 16/2/1441 هجري، من خلال الرابط التالي: هنا