رئيس الأهلي يوجه رسالة هامة لجروس بعد التعاقد معه 

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ رسالة للمدرب السويسري كريستيان جروس بعد التعاقد رسميا معه، قائلا إن رضى جماهير النادي الأهلي يأتي في هرم أولويات مجلس إدارته وكافة العاملين في الجهازين الفني والإداري وفي مقدمتهم المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

ولفت الصائغ:” كل من يعمل في هذا الكيان الكبير ويخدم الأهلي أيا كان موقعه، يدرك أن غضب جماهير الأهلي خط أحمر لا يجب تجاهله أو حتى الوصول إليه، فسعادة المدرج هي المكسب الحقيقي للجميع وهي حجر الزاوية الرئيسي في وجودنا جميعا وسنعمل على تحقيقه والوصول إليه بإذن الله مهما كانت العقبات والتحديات”.

وأوضح الصائغ:”دائما نحرص في أي مفاوضات كانت أن يكون اسم الأهلي شامخا وعاليا، فهذا الكيان فوق الجميع وهذه حقيقة وليست كلمات للتسويق أو الاستهلاك، فالعمل لكل من ينتمي لهذا الكيان يعد مفخرة وشرفا له بأن يكون داخل منظومة البيت الأهلاوي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وواعية وعاشقة ومقدرة في الوقت ذاته لكل من يعمل بالنادي وهدفه خدمة النادي أولا”.