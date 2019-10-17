بالفيديو.. عرض أسطوري للنافورة الراقصة يخطف الأنظار بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عن مشروع “النافورة الراقصة ” ضمن فعاليات “الرياض بوليفارد ” إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، لما تميزت به من آداء ساحر وتنظيم مبهر للنافورة بالتنسيق مع الإيقاع الموسيقي .

وأشاد مواطنون بالعرض المبهر ، مؤكدين على أهمية حضوره بالتزامن مع الإفتتاح اليوم الخميس .

وقالت مواطنة : نافورة كبيرة جدًا وعرض إبداعي خُرافي وجميل لازم أحضر اليوم واشوفها

وعلق آخر : بوليفارد الرياض الليلة عجيب بالنافورة الراقصة والمسيرة شيء مو طبيعي صراحة تستاهل الزيارة ، وغيرها من التعليقات .

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فعاليات “الرياض بوليفارد ” اليوم بعد إنهاء كافة الإستعدادات .