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«الزعاق» يوضح علامات دخول الوسم الجديد

«الزعاق» يوضح علامات دخول الوسم الجديد
علي القحطاني(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند دخول الوسم.

وأضاف الزعاق عبر حسابه في موقع “تويتر”: “من علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس”.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 38 دقيقة

يازين البرد

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