«الزعاق» يوضح علامات دخول الوسم الجديد
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند دخول الوسم.
وأضاف الزعاق عبر حسابه في موقع “تويتر”: “من علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس”.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3935 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب
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ماااشي ,,
qlq[ عدد التعليقات: 5904 ] نشر منذ 38 دقيقة
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يازين البرد