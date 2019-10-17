«الزعاق» يوضح علامات دخول الوسم الجديد

علي القحطاني(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند دخول الوسم.

وأضاف الزعاق عبر حسابه في موقع “تويتر”: “من علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس”.