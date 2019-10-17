مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياته غداً الجمعة ضمن الجولة السابعة وتستمر المنافسات حتى الأحد .

ومن المقرر أن يلتقي غداً العدالة والفتح في تمام الـ 5:50 مساءً ، بينما يلتقي الهلال وضمك في 6:05 ، والأهلي أمام التعاون في تمام الثامنة مساءً .

أما مباريات اليوم التالي السبت ستكون بين الشباب والاتفاق في 6:05 مساءً ، والرائد والنصر في 6:10 مساءً ، بينما يلتقي الوحدة والاتحاد في الثامنة مساءً .

وستعقد مباراة أبها والفيحاء يوم الأحد في تمام الـ 6:25 مساءً ، كما يلتقي الفيصلي والحزم في الثامنة مساءً .