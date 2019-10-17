مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين
يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياته غداً الجمعة ضمن الجولة السابعة وتستمر المنافسات حتى الأحد .
ومن المقرر أن يلتقي غداً العدالة والفتح في تمام الـ 5:50 مساءً ، بينما يلتقي الهلال وضمك في 6:05 ، والأهلي أمام التعاون في تمام الثامنة مساءً .
أما مباريات اليوم التالي السبت ستكون بين الشباب والاتفاق في 6:05 مساءً ، والرائد والنصر في 6:10 مساءً ، بينما يلتقي الوحدة والاتحاد في الثامنة مساءً .
وستعقد مباراة أبها والفيحاء يوم الأحد في تمام الـ 6:25 مساءً ، كما يلتقي الفيصلي والحزم في الثامنة مساءً .
المليليح[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 37 دقيقة
يعني اسمه دوري محمد بن سلمان وفيه اكثر من ١٣ فريق مالقيت غير الصورة هذي والعنصرية اللي تلعب بدمك نسأل الله لكم تثبيت العقل بس
kkkk[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 32 دقيقة
هو يضع صورة المتصدر والا وش رايك يحط صورة الثامن ابو ثمان نقاط
ابونايف[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 20 دقيقة
فعلا ما لقيت الا صورة هالتكارنه ههههههه لاحووووول النيفيا ما نفع