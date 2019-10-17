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مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين

مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياته غداً الجمعة ضمن الجولة السابعة وتستمر المنافسات حتى الأحد .

ومن المقرر أن يلتقي غداً العدالة والفتح في تمام الـ 5:50 مساءً ، بينما يلتقي الهلال وضمك في 6:05 ، والأهلي أمام التعاون في تمام الثامنة مساءً .

أما مباريات اليوم التالي السبت ستكون بين الشباب والاتفاق في 6:05 مساءً ، والرائد والنصر في 6:10 مساءً ، بينما يلتقي الوحدة والاتحاد في الثامنة مساءً .

وستعقد مباراة أبها والفيحاء يوم الأحد في تمام الـ 6:25 مساءً ، كما يلتقي الفيصلي والحزم في الثامنة مساءً .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 37 دقيقة

يعني اسمه دوري محمد بن سلمان وفيه اكثر من ١٣ فريق مالقيت غير الصورة هذي والعنصرية اللي تلعب بدمك نسأل الله لكم تثبيت العقل بس

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 32 دقيقة

هو يضع صورة المتصدر والا وش رايك يحط صورة الثامن ابو ثمان نقاط

[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 20 دقيقة

فعلا ما لقيت الا صورة هالتكارنه ههههههه لاحووووول النيفيا ما نفع

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