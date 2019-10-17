فوائد مذهلة للسباحة في علاج التهاب مفاصل الركبة طبيعيا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتجنب مرضى التهاب مفاصل الركبة بذل المجهود الكبير والتخلي عن ممارسة التمارين الرياضية ، ولكن تظل السباحة الرياضة الآمنة للكثير من مرضى العظام .

ووفقاً للأطباء ، فإنه يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تمارين السياحة لمن يعانون من إلتهاب مفاصل الركبة ، إذ تختلف كل حالة عن الأخرى .

في حال الموافقة ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل أن تحظى بمتعة النشاط البدني والرياضي وفي ذات الوقت العلاج الطبيعي لمعاناتك :

1- يفضل أن يكون معك مدرب شخصي أو معالج طبيعي .

2- قم بتمارين الإحماء قبل السباحة .

3- إذا شعرت بأي ألم لا تتجاهله واستشر المعالج .

4- بعد التمارين قم بعملية التبريد من خلال وضع الثلج على ركبتيك .

5- مدة السباحة المثالية لحالتك تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة مارسها 3 مرات اسبوعياً .

6- احرص على انقاص وزنك والمحافظة عليه وستساعدك السباحة بلا شك على ذلك .