فوائد مذهلة للسباحة في علاج التهاب مفاصل الركبة طبيعيا
يتجنب مرضى التهاب مفاصل الركبة بذل المجهود الكبير والتخلي عن ممارسة التمارين الرياضية ، ولكن تظل السباحة الرياضة الآمنة للكثير من مرضى العظام .
ووفقاً للأطباء ، فإنه يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تمارين السياحة لمن يعانون من إلتهاب مفاصل الركبة ، إذ تختلف كل حالة عن الأخرى .
في حال الموافقة ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل أن تحظى بمتعة النشاط البدني والرياضي وفي ذات الوقت العلاج الطبيعي لمعاناتك :
1- يفضل أن يكون معك مدرب شخصي أو معالج طبيعي .
2- قم بتمارين الإحماء قبل السباحة .
3- إذا شعرت بأي ألم لا تتجاهله واستشر المعالج .
4- بعد التمارين قم بعملية التبريد من خلال وضع الثلج على ركبتيك .
5- مدة السباحة المثالية لحالتك تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة مارسها 3 مرات اسبوعياً .
6- احرص على انقاص وزنك والمحافظة عليه وستساعدك السباحة بلا شك على ذلك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84778 ] نشر منذ 14 دقيقة
معلومات طيبه ..