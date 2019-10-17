مكاتب الاستقدام توضح سبب تأخر وصول العاملات الأوغنديات للمملكة 

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مكاتب استقدام، أن النظام الإلكتروني في سفارة المملكة بأوغندا معطل منذ بداية أكتوبر الجاري، الأمر الذي تسبب في تعليق وصول نحو ألفي عاملة أوغندية، موضحة أن هذا التأخير قد يعرض مكاتب الاستقدام للغرامة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن معدل المعاملات التي تنجز في سفارة المملكة بأوغندا لا تقل عن 300 معاملة يومياً، حيث أن النظام الإلكتروني بالسفارة مرتبط بـ”مساند” ووزارة الخارجية الأوغندية، وأن النظام معطل منذ أسبوعين، وعمل ليوم واحد فقط في 8 أكتوبر، ثم عاود التوقف، وسبق أن تعطل لمدة شهر في يونيو الماضي.

وتبين أن معظم المعاملات الموجودة لدى السفارة ينطبق عليها العقد الموحد السابق، الذي يفرض غرامة بنسبة 30% في حال تأخر وصول العاملة لأكثر من 90 يوماً، أي إن استمرار تعطل النظام الإلكتروني أكثر من ذلك سيتسبب بتغريم مكاتب وشركات الاستقدام التي لديها معاملات عالقة.