لأول مرة.. تحصيل ضرائب على مكالمات «واتساب» بدولة عربية

وكالات(صدى):

في أول قانون من نوعه ، أقرت الحكومة اللبنانية فرض ضرائب على استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تتميز بالإتصال مثل “واتسآب كول ” ، و”سكايب ” ،وviber ، وفيسبو ك كول ، وفيس تايم .

ومن المقرر حال موافقة البرلمان على مشروع القانون دفع كل مستخدم 6 دولار في الشهر بواقع 20 سنت يومياً .

وتهدف الحكومة اللبنانية بذلك إلى تعويض تراجع إيرادات قطاع الإتصالات إذأكدت أن الإتصال عبر التطبيقات الحديثة السبب في الإحجام عنه .

ومن المتوقع جمع ضرائب تصل إلى 216 مليون دولار سنوياً لخزانة الدولة ، في حال تسجيل عدد المستخدمين ثلاثة ملايين .