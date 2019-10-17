لأول مرة.. تحصيل ضرائب على مكالمات «واتساب» بدولة عربية
في أول قانون من نوعه ، أقرت الحكومة اللبنانية فرض ضرائب على استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تتميز بالإتصال مثل “واتسآب كول ” ، و”سكايب ” ،وviber ، وفيسبو ك كول ، وفيس تايم .
ومن المقرر حال موافقة البرلمان على مشروع القانون دفع كل مستخدم 6 دولار في الشهر بواقع 20 سنت يومياً .
وتهدف الحكومة اللبنانية بذلك إلى تعويض تراجع إيرادات قطاع الإتصالات إذأكدت أن الإتصال عبر التطبيقات الحديثة السبب في الإحجام عنه .
ومن المتوقع جمع ضرائب تصل إلى 216 مليون دولار سنوياً لخزانة الدولة ، في حال تسجيل عدد المستخدمين ثلاثة ملايين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84778 ] نشر منذ 36 دقيقة
من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته ..