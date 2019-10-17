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بالفيديو.. المراسلة اللبنانية تكشف سبب انهيارها على الهواء خلال تغطية حرائق الشوف

بالفيديو.. المراسلة اللبنانية تكشف سبب انهيارها على الهواء خلال تغطية حرائق الشوف
بيروت(صدى):

كشفت المراسلة اللبنانية حليمة طبيعة، التي ظهرت فيه تجهش بالبكاء خلال تغطيتها حرائق الشوف، عن أسباب بكائها خلال تغطيتها للحدث.

وقالت ” طبيعة ” ببرنامج ” أنا هيك ” مع نيشان، أنّ الوضع في الدامور كان شبيهًا بجهنّم، مبينة إلى أنّ النيران التي اندلعت في المنطقة كانت غير طبيعية.

وذكرت ” حليمة ” أنّها سمعت صراخ الأطفال وشاهدت المواطنين يتركون منازلهم؛ خوفًا من وصول النار إليهم.

 

مراسلة لبنانية تنهار على الهواء بسبب النيران التي تجتاح بلادها


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة

ارجعو الي الله

[ عدد التعليقات: 84778 ] نشر منذ 27 دقيقة

اقضوا على فروخ المجوس نصر الشيطان وزمرته ، في دياركم وتسلم بلادكم من كل مضره ، نيران وغيره ..

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