بالفيديو.. المراسلة اللبنانية تكشف سبب انهيارها على الهواء خلال تغطية حرائق الشوف
كشفت المراسلة اللبنانية حليمة طبيعة، التي ظهرت فيه تجهش بالبكاء خلال تغطيتها حرائق الشوف، عن أسباب بكائها خلال تغطيتها للحدث.
وقالت ” طبيعة ” ببرنامج ” أنا هيك ” مع نيشان، أنّ الوضع في الدامور كان شبيهًا بجهنّم، مبينة إلى أنّ النيران التي اندلعت في المنطقة كانت غير طبيعية.
وذكرت ” حليمة ” أنّها سمعت صراخ الأطفال وشاهدت المواطنين يتركون منازلهم؛ خوفًا من وصول النار إليهم.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 1 ساعة
ارجعو الي الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84778 ] نشر منذ 27 دقيقة
اقضوا على فروخ المجوس نصر الشيطان وزمرته ، في دياركم وتسلم بلادكم من كل مضره ، نيران وغيره ..