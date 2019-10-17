صدمة ليونايتد قبل المواجهة النارية مع ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

يواجه فريق ليفربول مانشستر يونايتد في قمة نارية على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من “البريميليج ” .

ومن الصادم لمانشستر يونايتد قبل المباراة تأكد غياب النجم بول بوجبا نظراً لعدم تعافيه من إصابة الكاحل ، كما لن يشارك الحارس ديفيد دي خيا بسبب إصابته في مباراة إسبانيا ضد السويد .

ومن المقرر أن يشارك النجم أنطوني مارسيل والظهيرين لوك شو وآرون وان بيساكا في القمة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة .

ويعتبر ملعب أولد ترافورد أكثر حظاً لمانشستر يونايتد حيث فاز فيه 16 مرة ، بينما لم يفز فيه ليفربول سوى 5 مرات .

ومع ذلك فإن التفاؤل سمة ليفربول متصدر الدوري أمام مانشستر الذي لم يحظى هذا الموسم سوى بإنتصارين وتراجع عن غريمه بفارق 15 نقطة ليحل بالمركز الـ 12 .