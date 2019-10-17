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بالفيديو.. ريماس منصور عن نفخ شفتيها: تحتاج لتحديد لتصبح مثل القلب

بالفيديو.. ريماس منصور عن نفخ شفتيها: تحتاج لتحديد لتصبح مثل القلب
فهمي محمد(صدى):

ردت الفنانة ريماس منصور على الانتقادات التي وُجهت لها؛ بسبب خضوعها لعملية تجميل في شفتيها.

وعن ذلك، قالت ” منصور ” في فيديو نشرته على ” سناب شات ” ، إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية ” كونتور ” ؛ لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد لتُصبح مثل القلب بحسب قولها.

كما ذكرت ” ريماس ” أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.

وانتقد المتابعين ريماس منصور على تبريرها، كما وصفوا ما فعلته بأنه ” تخريب ” لشكلها.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 2 ساعتين

شفايفك تخينه اوي ازاي حصل انتي مصاصة بتاع العشاق

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة

الشفايف الي مبينه كبار عاد الشفايف المستخبيه اشلون قولي لنا

[ عدد التعليقات: 9145 ] نشر منذ 47 دقيقة

كل شي سار نفخ ومنفوخ -اللي مثل القلب واللي مثل المثلث والللي مثل البرميل-والنتيجه الزوج المغلوب على امره يعاني المطبات اما نفخ زود واما بنشر وما فيه سير-الوسط نادر-الا من رحم ربي-

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 37 دقيقة

براطم العبيد 🤣🤣

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 28 دقيقة

الحقيقه ياريماس انتي جميله جدا ولا تحتاجين الى تجميل

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