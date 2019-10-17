بالفيديو.. ريماس منصور عن نفخ شفتيها: تحتاج لتحديد لتصبح مثل القلب

فهمي محمد(صدى):

ردت الفنانة ريماس منصور على الانتقادات التي وُجهت لها؛ بسبب خضوعها لعملية تجميل في شفتيها.

وعن ذلك، قالت ” منصور ” في فيديو نشرته على ” سناب شات ” ، إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية ” كونتور ” ؛ لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد لتُصبح مثل القلب بحسب قولها.

كما ذكرت ” ريماس ” أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.

وانتقد المتابعين ريماس منصور على تبريرها، كما وصفوا ما فعلته بأنه ” تخريب ” لشكلها.