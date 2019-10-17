بالفيديو.. ريماس منصور عن نفخ شفتيها: تحتاج لتحديد لتصبح مثل القلب
ردت الفنانة ريماس منصور على الانتقادات التي وُجهت لها؛ بسبب خضوعها لعملية تجميل في شفتيها.
وعن ذلك، قالت ” منصور ” في فيديو نشرته على ” سناب شات ” ، إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية ” كونتور ” ؛ لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد لتُصبح مثل القلب بحسب قولها.
كما ذكرت ” ريماس ” أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.
وانتقد المتابعين ريماس منصور على تبريرها، كما وصفوا ما فعلته بأنه ” تخريب ” لشكلها.
ام الدنيا[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفايفك تخينه اوي ازاي حصل انتي مصاصة بتاع العشاق
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة
الشفايف الي مبينه كبار عاد الشفايف المستخبيه اشلون قولي لنا
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9145 ] نشر منذ 47 دقيقة
كل شي سار نفخ ومنفوخ -اللي مثل القلب واللي مثل المثلث والللي مثل البرميل-والنتيجه الزوج المغلوب على امره يعاني المطبات اما نفخ زود واما بنشر وما فيه سير-الوسط نادر-الا من رحم ربي-
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4599 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبحان موزع العقوووووول .😨
ليل[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 37 دقيقة
براطم العبيد 🤣🤣
مقلب[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحقيقه ياريماس انتي جميله جدا ولا تحتاجين الى تجميل