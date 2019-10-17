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فتاة تعجز عن إغلاق عينيها حتى أثناء النوم

فتاة تعجز عن إغلاق عينيها حتى أثناء النوم
بكين(صدى):

أصبحت فتاة صينية ضحية لعمليات التجميل في أبشع صورها ، بعدما باتت عاجزة عن إغلاق عينيها حتى أثناء النوم .

وفي التفاصيل ، فقد خضعت الفتاة لعملية تجميل لجفونها كلفتها مبلغ 13 ألف يوان ” 2500 ” دولار ، لجعل عينيها تبدوان أوسع ، لكنها فوجئت بنتائج غير مرضية .

وخضعت الفتاة لعملية ثانية مع أعبائها المالية والصحية ، لتفاجأ أيضاً بعدم قدرتها على إغلاق عينيها بشكل كامل .

وأعزى الأطباء ذلك إلى قرب المسافة الزمنية بين العمليتين ، وأكدوا لها تصحيح الخطأ في عملية ثالثة ، لكنها رفضت تماماً وحصلت على تسوية مالية بقيمة 5 آلا دولار .


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