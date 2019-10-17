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بالفيديو.. المرور يوضح طرق الوصول لموقع «البوليفارد» بموسم الرياض

بالفيديو.. المرور يوضح طرق الوصول لموقع «البوليفارد» بموسم الرياض
عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة مرور منطقة الرياض لـ ” قائدي المركبات ” ، الخطة المرورية للوصول إلى موقع ” البوليفارد ” بحي حطين أثناء فعاليات موسم الرياض.

ونشرت ” المرور ” عبر حسابها على ” تويتر ” مقطع فيديو، يرصد هذه الطرق، والتي جاءت كالتالي:

• طريق وصول كبار الزوار ” Vip ”
– طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول .
– طريق الأمام سعود بن فيصل.

• القادمون من طريق الملك خالد باتجاه الشمال عبر الطرق التالية:

– طريق الأمام سعود بن فيصل شرقًا .
– طريق أنس بن مالك شرقًا .

• القادمون عبر طريق الملك سلمان شرق الاتجاه جنوبًا عبر طريق الأمير تركي أو طريق الأمير محمد بن سعد.

• القادمون عبر طريق الملك فهد
” الاتجاه غربًا ” عبر الطرق التالية:
– طريق أنس بن مالك .
– طريق الأمام سعود بن فيصل .
– طريق الأمير محمد بن سلمان .


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