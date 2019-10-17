بالفيديو.. المرور يوضح طرق الوصول لموقع «البوليفارد» بموسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة مرور منطقة الرياض لـ ” قائدي المركبات ” ، الخطة المرورية للوصول إلى موقع ” البوليفارد ” بحي حطين أثناء فعاليات موسم الرياض.

ونشرت ” المرور ” عبر حسابها على ” تويتر ” مقطع فيديو، يرصد هذه الطرق، والتي جاءت كالتالي:

• طريق وصول كبار الزوار ” Vip ”

– طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول .

– طريق الأمام سعود بن فيصل.

• القادمون من طريق الملك خالد باتجاه الشمال عبر الطرق التالية:

– طريق الأمام سعود بن فيصل شرقًا .

– طريق أنس بن مالك شرقًا .

• القادمون عبر طريق الملك سلمان شرق الاتجاه جنوبًا عبر طريق الأمير تركي أو طريق الأمير محمد بن سعد.

• القادمون عبر طريق الملك فهد

” الاتجاه غربًا ” عبر الطرق التالية:

– طريق أنس بن مالك .

– طريق الأمام سعود بن فيصل .

– طريق الأمير محمد بن سلمان .