تحذير للفتيات.. عادات يومية خاطئة تتسبب في الإصابة بالسرطان 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء عن عادات يومية خاطئة تفعلها الفتيات تتسبب في الإصابة بالسرطان ومنها أولا.. إدمان الهاتف المحمول: إذا كنتِ لا تستخدمين الهاتف المحمول، فإنه يُصدر إشعاعات قد تضرُّ بجسمك، لذلك احرصي على أن يكون الهاتف بعيداً عنك وقت النوم، أو في العمل، أو حتى في الأوقات التي لستِ بحاجة للهاتف فيها.

ثانيا.. الإفراط في تناول السكريات: لا نستغني عن الأطعمة والمشروبات السكرية، ولكن كما نعلم فإن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات بطريقة كبيرة للغاية، وابتعادك عن السكريات يحمي الجسم من أي ضرر محتمل.

ثالثا.. السهر والعمل ليلاً: العمل أثناء فترة الليل يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، حيث أن إعاقة هرمون الـ «ميلاتونين» الذي يفرزه الجسم خلال النوم ليلاً، يزيد خطر الإصابة السرطان.

رابعا.. الجلوس لفترات طويلة: الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً رياضيّاً هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان، وخصوصاً سرطان القولون، مقارنة بالذين لا يمارسون أي نشاط رياضي على الإطلاق.

خامسا.. المنتجات الوقائية والتجميليةبعض الأنواع من المنتجات التجميلية والوقائية التي قد تحتوي على نسب عالية من بعض المواد المُضِرَّة بشكل كبير للبشرة، فاستمرارية استخدامها تجعل البشرة مُعَرَّضَة للإصابة بالسرطان، لذا احرصي على انتقاء الأدوات الوقائية والتجميلية التي تحتوي على مكونات غير مصنَّعة وكيميائية.

سادسا.. شم البخور وروائح الاحتراق: نعتمد بشكل كبير وواضح على إحراق البخور وإشعال الحطب والفحم من أجل الزينة والتدفئة وتعطير المكان، في المقابل، استنشاق مثل تلك الروائح ينعكس بصورة سلبية على صحتنا.