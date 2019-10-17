آل الشيخ يتدخل في شكواها وأمير جازن كرمها.. من هي المنقبة التي أثارت دفاع الجميع؟

حمود العنزي(صدى):

وجه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في واقعة شكوى فتاة منقبة من تعرضها للمضايقة ومنعها من الجلوس بالقرب من المطاعم لإرتدائها النقاب .

وكانت الشكوى قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين أكدوا رفضهم لأي إضطهاد للمرأة المنقبة أو تقليل من دورها بالمجتمع وحقوقها ، حتى أمر “آل الشيخ ” بالتحقيق الفوري .

وتعد الفتاة صاحبة الشكوى ” مريم الحازمي ” من أهم المتطوعات إذ تشارك في كافة أنشطة منطقة جازان ، كما تستعين بها الإدارات الحكومية والشركات الخاصة نظراً لخبرتها في إدارة الفعاليات .

ونالت الفتاة أكثر من تكريم من قبل أمير منطقة جازان ونائبه وعدد من المحافظين ، لنشاطها التطوعي وقدرتها على تنظيم الفعاليات وعلاقاتها الواسعة دون أن يكون نقابها عائق في أي خطوة .