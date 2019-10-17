 ماسكات طبيعية وفعالة للعيون المتعبة.. أبرزها الطماطم والبرتقال 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن ماسكات إنقاذية للعيون المتعبة، سواء كانت محاطة بالهالات السوداء أو بالجيوب المنتفخة ومنها أولا.. ماسك الطماطم وعصير البرتقال:تحتوي البندورة او الطماطم على مضادات اكسدة قادرة على تفتيح لون البشرة، كما تحتوي على فيتامين ب الذي يعزز تجدد الخلايا. كذلك الأمر بالنسبة إلى البرتقال الذي يحتوي على نسبة مركزة من الفيتامين سي الذي بدوره يعتبر من مضادات الاكسدة القادرة على جعل البشرة تبدو مشرقة وحيوية.

وعن طريقة تحضير الوصفة: ضعي في وعاء نظيف كمية متساوية من عصيرَي الطماطم والبرتقال. ثم طبّقي هذا الماسك على المنطقة تحت العينين وارتكيه مدة ساعة.

ثانيا.. ماسك الكركم وعصير الأناناس:الكركم مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة وبالتالي فهو قادر على علاج الهالات السوداء والتخلص منها، أما عصير الأناناس فهو يشد البشرة وينعمها، بفضل ما يحتوي عليه من فيتامينات.

وحول طريقة تحضير الماسك: ضعي في وعاء نظيف ملعقتي طعام من مسحوق الكركم مع ثلاث ملاعق من عصير الأناناس وحركي المزيج جيدا لكي يصبح متماسكا، ثم طبّقيه على المنطقة تحت العينين لمدة نصف ساعة.

ثالثا.. ماسك البطاطا والعسل وزيت الزيتون:يعمل هذا الماسك الإنقاذي على تفتيح الهالات السوداء في موازاة تغذية هذه المنطقة وتخفيف حدة الجيوب المنتفخة.

ولتحضير هذا الماسك سوف تحتاجين حبة بطاطا متوسطة الحجم، ملعقة من العسل الطبيعي، زيت الزيتون فالبطاطا قادرة على تعزيز صحة الشعر والأظافر وتخفيف حدة التجاعيد، إذ تحتوي على فيتامين أ وبيتا كاروتين ومضادت اكسدة مفيدة للعناية بالبشرة، بينما زيت الزيتون فيعمل على تخفيف التجاعيد والخطوط وترطيب البشرة وإزالة لبكتيريا عن البشرة.

ولتحضير هذا الماسك ستحتاجين إلى برش حبة البطاطا، ثم مزجها مع ملعقة من العسل والقليل من زيت الزيتون لكي تحصلي على عجينة لزجة، طبقي الماسك على تحت عينيك واتركيه مدة نصف ساعة، بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.