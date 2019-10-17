أسعار النفط تنخفض بفعل دلائل على زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 52.80 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تشرين الأول وفقا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها اليوم الخميس.