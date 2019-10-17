إحصائية تكشف عن الشعوب الأكثر إقبالا على مواقع التواصل الاجتماعي

وكالات(صدى):

أزاح مؤشر عالمي لإجراء إحصاءات الإنترنت، الستار عن أكثر الشعوب إقبالاً على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت في مقدمتها الفلبين، حيث يقضي كل مواطن في هذا البلد الآسيوي 4 ساعات يومياً في تصفح مواقع التواصل.

وحل النيجيريون في المرتبة الثانية بـ3.36 ساعة في اليوم، بينما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بـ3 ساعات يومياً، يليهم الأتراك في المركز الرابع، وروسيا في المرتبة الخامسة، والهند والصين في المركزين السادس والسابع، وفي الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثامنة.