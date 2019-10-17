القبض على 3 أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة للمحروقات في الرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله -, عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.