تعرف على التكلفة الحقيقية لجهاز آيفون 11 برو ماكس

وكالات(صدى):

ينفق عشاق هواتف “أبل” ما بين 1249 و1449 دولار على هاتف “آيفون 11 برو ماكس” الذي صدر قبل أسابيع، وأوضح تقرير جديد أن عملاق التقنية، الذي يتخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقرا له، ينفق نحو ثلث هذا المبلغ فقط لتصنيع الجهاز.

وتتكلف “أبل” لتصنيع “آيفون 11 برو ماكس”، على وجه التحديد، 490.5 دولار بالتمام والكمال، وهذا المبلغ لا يشمل الشحن وأجور الأشخاص الذين يتعاملون مع التجميع وتكاليف الخدمات المجانية مع كل “آيفون”، مثل مزامنة “أبل كير” و”آي كلاود”.

وأبانت للشركة، أن أغلى قطعة موجودة في هذا الطراز من هواتف أبل الذكية هي الكاميرا المصممة خصيصا لهذا الهاتف، نظرا لقدراتها المذهلة، حيث يصل سعرها وحدها إلى 73.50 دولار، بينما ثاني أغلى القطع في الهاتف هو شاشة “سوبر ريتنا أكس دي آر” بحجم 6.5 بوصة، التي يقدر سعرها بنحو 66.50 دولار، بينما تبلغ تكلف رقاقة “إيه 13 بيونيك” القوية من “أبل” 64 دولارا.

وبلغ إجمالي سعر هذه القطع الثلاث يصل إلى 204 دولارات، فيما يبلغ إجمالي سعر باقي القطع والمكونات نحو 286.5 دولار.