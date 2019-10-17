فتح مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالرجال أمام النساء

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر فتح مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال أمام النساء خلال عام 2020 م .

وأكد آل بشر أن القرار يأتي لإستيعاب أعداد النساء المقبلات على التدريب على القيادة ، للتخفيف من فترات الإنتظار ، إذ يصل عدد مدارس الرجال إلى 64 مدرسة .

كما أكد أنه سيتم مراعاة خصوصية المرأة من خلال تخصيص أيام معينه لها ، وتوفير مدربات متخصصات لهن ، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده مدارس تعليم القيادة للنساء .