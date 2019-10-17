فتح مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة بالرجال أمام النساء
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات الدكتور مخفور آل بشر فتح مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال أمام النساء خلال عام 2020 م .
وأكد آل بشر أن القرار يأتي لإستيعاب أعداد النساء المقبلات على التدريب على القيادة ، للتخفيف من فترات الإنتظار ، إذ يصل عدد مدارس الرجال إلى 64 مدرسة .
كما أكد أنه سيتم مراعاة خصوصية المرأة من خلال تخصيص أيام معينه لها ، وتوفير مدربات متخصصات لهن ، وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير الذي تشهده مدارس تعليم القيادة للنساء .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29620 ] نشر منذ 1 ساعة
فكره ممتازه
ال الشيخ[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 38 دقيقة
يعني مختلط تعليم القيادة
ابونايف[ عدد التعليقات: 1550 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياناس اصبروا حتى ينتهي قطار الرياض زححححححمه
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 22 دقيقة
وفزعه من الشيخ دفتر…
الي تبا تكمل تعلومها للسواقه… تحدر جاي المضارب والعوال ما يقصرون.. 🛴
الشاعر[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 4 دقائق
اسأل الله ان يفتح عليكم ابواب جهنم