كاميرات لمراقبة ورصد ملاحقي سيارات الإسعاف

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن الاستعانة بكاميرات موجودة خلف سيارات الإسعاف، لرصد ملاحقيها خلال مباشرة الحوادث المرورية وأثناء نقل المصابين.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، أن آلية رصد المخالفات ستكون بالتنسيق مع الهيئة والمرور.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمرور كانت قد أدرجت ملاحقة سيارات الإسعاف ضمن المخالفات المرورية وتصل قيمتها إلى 900 ريال، كما دعت جميع قائدي المركبات لمنح أولوية المرور دائما لسيارة الإسعاف، لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات المرضية.