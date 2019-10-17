وفاة الملاكم «باتريك داي» بعد تلقيه الضربة القاضية

ماجد محمد(صدى):

توفي الملاكم الأمريكي «باتريك داي» مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابة في الرأس قبل أيام، خلال خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام تشارلز كونويل يوم السبت الماضي.

ودخل داي صاحب الـ 27 عاما في غيبوبة لمدة أربعة أيام بعد هزيمته وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ فشل الأطباء في إنقاذه.

يذكر أن الملاكم الأمريكي احترف في 2013 وأصبح من أبرز المنافسين على لقب وزن الوسط ونال لقب مجلس الملاكمة العالمي للأمريكيتين في 2017 ثم لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.