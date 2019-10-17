لأسباب سياسية..كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قد يتأجل

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، عدم موافقته على إقامة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

فيما اقترحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تغيير مكان إقامة المواجهة المرتقبة إلى ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في ظل الأوضاع التي يعيشها إقليم كتالونيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم أنصار الحركة الانفصالية في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا، احتجاجات أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل.

وأشارت صحيفة إسبانية إلى أن المجلس لا يرغب في إقامة المباراة في تلك الأجواء، لكنه لم يكشف عن تفضيله تأجيل موعد المباراة أو إقامتها في معقل الفريق الملكي.