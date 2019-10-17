70 ألف ريال للعشاء..مواطن يروي تجربته بأغلى مطعم في العالم مشارك بموسم الرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو، معلنًا تجربته بتناول الطعام في مطعم سابليموشن، المشارك في فعاليات الرياض، وهو مصنف كأغلى مطعم في العالم.

وأوضح المواطن أنه خاض تجربة داخل المطعم بغرض تقييمه بنفسه ويرى هل يستحق أن يصبح من أغلى المطاعم في العالم أم لا.

وأشار إلى أنه في البداية تناول شرابًا معينًا عند دخول المطعم ثم دخل في غرفة مظلمة وكانت توجد طاولة كبيرة يوجد عليها أسماء المشاركين أو الضيوف وسط أجواء مشجعة على تناول الطعام.

وبدأ المواطن بعد ذلك في استعراض الطعام الذي تناوله، حيث ظهر طبق موجود فيه أكلة معينة توجد بها تشكيلة منها “البطاطس”، حتى أن المواطن نفسه لم يتعرف على مكوناتها.

وأوضح أن الذي يرغب في دخول المطعم لا يكون هدفه هو تناول الطعام فقط وإنما أن يأخذ خبرة أيضا ويستمتع بالأجواء الموجودة.

وفي مشهد أخر، تم إعداد عرض لتناول الطعام داخل طائرة وتواجدت المضيفات لتقديم الطعام، كما طلب من زائري المطعم ارتداء نظارة تظهر الطعام في شكل مختلف وتشعر المتواجدين بأجواء مذهلة وكل ذلك وسط عروض مميزة على الشاشات.

ويبلغ متوسط الوجبة الواحدة في المطعم الموجود في جزيرة “إيبيزا” الإسبانية، 1500 يورو للشخص الواحد ما يعادل 6179 ريالا، أما عن الطبق الأكثر تكلفة هناك، فتصل قيمته إلى حدود 2000 يورو،أي 8238 ريالا.